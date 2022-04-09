Kendisini döven doktora 10 kurşun

Denizli'de Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal, hobi olarak beslediği atlara bakıcılık yapan uzman çavuş tarafından 10 kurşunla öldürüldü.

Olay, dün öğle saatlerinde Acıpayam Askerlik Şubesi önünde meydana geldi. İl merkezinde muayenehanesi olan Dr. Ünsal, Çamlık Mahallesi'ndeki

bahçesindeki atlarının bakımı için bir süre önce Uzman Çavuş Musa D. ile anlaştı. İddiaya göre önceki gece atlardan birinin kaybolmasının ardından

ikili arasında kavga çıktı. Ahırdan ayrılan Musa D.'yi takip eden Dr. Ünsal, askerlik şubesi yakınlarında yakaladığı uzman çavuşu darp etti. Dr. Ünsal,

aracına binip uzaklaşmaya çalışan uzman çavuşu otomobilden indirip darp etmeye devam etti. Aldığı darbelerle yere düşen Musa D. üzerindeki silahla önce Dr. Ünsal'ın ayağına ateş etti. Daha sonra da 9 el daha üst üste ateş etti. Hayatını kaybeden doktorun cenazesi, otopsi için morga kaldırılırken katil zanlısı gözaltına alındı.

■ SEBAHATTİN ALP