‘Paramı vermeyince yüzüne asit döktüm’

Denizli'deki borç tartışmasında, iplik tedarik ettiği fabrikanın sahibi Muzaffer Kaydı'nın (37) yüzüne asit dökerek gözaltına alınan Halil Pesin (41) tutuklandı. Kaydı'nın sol gözünde görme yetisini yüzde 90 kaybettiği belirtildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay önceki gün 13.00'te Merkezefendi, Eskihisar mahallesindeki tekstil fabrikasında yaşandı. Fabrikanın ortağı Muzaffer Kaydı ile kendilerine iplik tedarik eden Halil Pesin arasında borç meselesinden tartışma çıktı. Pesin, yanında getirdiği asidi kovayla Kaydı'nın yüzüne fırlattı. Yüzü yanan Kaydı'nın çığlıklarına koşan personelin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Asit nedeniyle yüzünde ağır yanıklar oluşan Kaydı, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaydı'nın daha sonra kendi isteğiyle bu hastaneden ayrılarak Ankara'da özel bir hastaneye gittiği ve sol gözünde görme yetisini yüzde 90 kaybettiği öğrenildi.

30 YILLIK SERMAYEM GİTTİ

Saldırıdan sonra kaçan Halil Pesin ise polis tarafından yakalandı. Pesin'in de eli ve yüzünde, sıçrayan asit nedeniyle küçük yanıklar olduğu görüldü. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Pesin, tutuklandı. Adliyeye girişinde, görüntü almaya çalışan gazetecilerin neden asit attığını sordukları Pesin, "Beni dolandırdı, paramı vermedi. Bu yüzden asit döktüm. Alacağımı alamadım. Dolandırıldım. Geçen sene 750 bin liraydı alacağım. 30 yıllık sermayem gitti" dedi.

Korkunç olayda yüzü yanan Muzaffer Kaydı'nın tedavisi sürerken, kendi üzerinde de yanıklar oluşan zanlı Pesin cezaevine konuldu.

SEBAHATTİN ALP