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Haberler Denizli Teknesi bulundu, kendisi kayıp! Bodrum'da arama çalışmaları sürüyor

Teknesi bulundu, kendisi kayıp! Bodrum'da arama çalışmaları sürüyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde fırtınalı havada açıldığı öğrenilen bir vatandaşın akşam evine dönmemesi üzerine yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi. 2 gündür haber alınamayan amatör balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor.

DHA

19.04.2022, 15:14

Teknesi bulundu, kendisi kayıp! Bodrum’da arama çalışmaları sürüyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde teknesiyle denize açılan amatör balıkçı Erol Şimşek'ten (60), 2 gündür haber alınamıyor. Teknesi devrilmiş şekilde bulunan Şimşek'i arama çalışmaları sürüyor.



Yalıkavak Geriş Mahallesi'nde amatör balıkçı Erol Şimşek, 17 Nisan'da 4 metre uzunluğundaki 'Eray 63' isimli teknesiyle denize açıldı. Fırtınaya rağmen denize açılan Şimşek'e, akşam saatlerinde ulaşamayan eşi durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi.

Ekipler, bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Şimşek'in teknesi, Didim açıklarında devrilmiş şekilde bulundu. Şimşek'i arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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