Kuryenin ezilmesine neden oldu, tutuklandı

DENIZLI'DE motosikletli kurye Necati Yasin Batır'ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada tahliye edilen otomobil sürücüsü hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı.

Necati Yasin Batır

24 Mart'ta Denizli 5. Asliye Ceza'da tahliye edilen Mehmet Kılıç'ın yakalanması için çalışma başlatan polis, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurdu. Hakkında yakalama kararı olduğu anlaşılan Kılıç gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kılıç, cezaevine gönderildi.

SEBAHATTİN ALP