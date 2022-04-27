Haberler Denizli Okul önü kavgası kanlı bitti! 14 yaşındaki çocuk defalarca bıçaklandı

Okul önü kavgası kanlı bitti! 14 yaşındaki çocuk defalarca bıçaklandı

Denizli'de bir okulun önündeki kavgada bıçaklar çekildi, çocuklar dehşeti yaşadı. Lise öğrencisi aralarında husumet bulunan iki kişinin saldırısına uğradı. Kavgada defalarca bıçaklandı ve yere yığılıp kaldı. Çevredeki diğer öğrenciler müdahale edip kavgayı ayırdı.