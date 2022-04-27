  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Okul önü kavgası kanlı bitti! 14 yaşındaki çocuk defalarca bıçaklandı

Okul önü kavgası kanlı bitti! 14 yaşındaki çocuk defalarca bıçaklandı

Denizli'de bir okulun önündeki kavgada bıçaklar çekildi, çocuklar dehşeti yaşadı. Lise öğrencisi aralarında husumet bulunan iki kişinin saldırısına uğradı. Kavgada defalarca bıçaklandı ve yere yığılıp kaldı. Çevredeki diğer öğrenciler müdahale edip kavgayı ayırdı.

İHA

27.04.2022, 14:11 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022, 14:43

Denizli'de okul çıkışında aralarında husumet bulunan iki çocuğun saldırısına uğrayan lise öğrencisi, aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Çocuklardan birinin yumruk attığı diğerinin ise defalarca bıçakladığı öğrenci, kanlar içinde yerde kaldı.

Okul önü kavgası kanlı bitti! 14 yaşındaki çocuk defalarca bıçaklandı

Olay, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; lise öğrencisi A.T. (16) ile aralarından husumet bulunan A.K. (15) ve A.C.Ç., (14) Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinin önüne gelerek beklemeye başladı.

Okul önü kavgası kanlı bitti! 14 yaşındaki çocuk defalarca bıçaklandı

Okul çıkışını bekleyen gençlerden A.K., A.T.'yi gördüğü esnada köşeye sıkıştırarak kavga etmeye başladı. Yanında bıçak getiren A.C.Ç, ikili kavga ettiği an A.T.'yi bıçakladı. Liseli gencin kanlar içinde kaldığını gören öğrenciler araya girerek kavgayı ayırdı.

Okul önü kavgası kanlı bitti! 14 yaşındaki çocuk defalarca bıçaklandı

Tampon yaparak kanı durdurmaya çalışan öğrencilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralı A.T.'yi Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaçan şüpheliler ise akşam saatlerinde polise teslim oldu.

Okul önü kavgası kanlı bitti! 14 yaşındaki çocuk defalarca bıçaklandı

Hastaneye kaldırılan ve kan kaybeden A.T.'nin alındığı yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtilirken, A.C.Ç. ile A.K.'nin ise adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA