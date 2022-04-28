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Haberler Denizli Lise öğrencisi okul önünde bıçaklandı

Lise öğrencisi okul önünde bıçaklandı

28.4.2022

Lise öğrencisi okul önünde bıçaklandı

DENİZLİ'DE okul çıkışında iki çocuğun saldırısına uğrayan liseli genç, bıçaklanarak ağır yaralandı. Merkezefendi Muratdede mahallesindeki olayda, A.K. (15) ve A.C.Ç. (14) adlı çocuklar, aralarında husumet bulunan lise öğrencisi A.T'yi (16), Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nin önünde okul çıkışında köşeye sıkıştırdı.

Çocuklardan birinin yumrukladığı diğerinin bıçakladığı A.T. kanlar içinde yere yığıldı. A.T. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, iki çocuk polise teslim oldu. ■ SEBAHATTİN ALP

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