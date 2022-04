Denizli’de aranan 90 şüpheli tutuklandı

Denizli'de gerçekleştirilen denetimler 25 ile 29 Nisan 2022 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 358 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 52 bin 343 kişinin GBT ve UYAP sorgulamaları yapıldı. Bir kahvehanede yapılan denetimde 2 kişiye kumar oynamaktan 3 bin 638 TL idari para cezası kesilirken, 1 kişiye ise "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı. Kahvehanenin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilmesinin ardından gerekli idari işlem uygulandı. Fuhuş operasyonunda "Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama" suçundan 12 kişiye toplam 14 bin 52 TL idari para cezası uygulandı.



90 ŞÜPHELİ ÇIKARILDIKLARI ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANDI

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 90 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 2 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 4 adet bıçak, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet bisiklet, 100 adet boş akü, 2 adet bilgisayar diski, 2 adet güvenlik kamerası, 2 adet kesici makina, 3 adet saç şekillendirici fön makinesi ve kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 5 bin 400 TL para ele geçirildi.



APART DENETİMLERİNDE HERHANGİ BİR OLUMSUZLUĞA RASTLANILMADI

Geçici konaklama yerlerine yönelik olarak yapılan kontrol ve denetimler neticesinde 9 ayrı adreste bulunan toplam 125 apart dairesi kontrol edildi. Denetimler sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.