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Haberler Denizli Tesisatçının katili komşusu çıktı

Tesisatçının katili komşusu çıktı

Emniyetin titiz çalışmasıyla yakalanan Burak Durna’nın katili, husumetli olduğu komşusu Recep Horozoğlu çıktı. Horozoğlu tutuklanırken, katile yardımcı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Halil A. ile Murat A. ise serbest bırakıldı

29.4.2022

Tesisatçının katili komşusu çıktı

Denizli'de iş dönüşü evinin önünde pusu kurularak öldürülen ve bin 468 olay arasında 2021 yılının aydınlatılamayan tek cinayeti olan tesisatçı Burak Durna'nın (27) katili, husumetli olduğu komşusu çıktı. Katil komşu ve ona yardım etikleri ileri sürülen iki arkadaşı, 15 ay sonra özel ekip sayesinde yakalandı.

21 Ocak 2021'de Pamukkale ilçesinde meydana gelen olayda, doğalgaz tesisatçısı Burak Durna, evine gireceği sırada yan binadaki boş daireden tabancayla ateş edilmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Durna, hayatını kaybetti.

OTOPARK KAVGASI
Olayın aydınlatılması için Denizli Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip Durna'nın yakınlarının ifadesini aldı. Ekipler, Durna'nın katil zanlısının daha önce otopark sorunu yüzünden tartıştığı komşusu Recep Horozoğlu (39) olduğunu belirledi.

25 Nisan'da Horozoğlu ve ona yardımcı oldukları iddiasıyla Halil A. ile Murat A gözaltına alındı. Horozoğlu suçlamayı kabul etmezken, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Diğer iki kişi savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. SEBAHATTİN ALP

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