Yalandan siyaset!

Denizli'nin Çivril ilçesi Emirhisar Mahallesi'nde yaşayan 73 yaşındaki kısmi felçli, şeker ve KOAH hastası Ünal Güldal'ın yaklaşık 500 TL borcundan dolayı evinin elektriğinin kesildiği ve solunum cihazı için elektrik ihtiyacını kahveden karşıladığı haberinin, CHP Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu tarafından organize edildiği ortaya çıktı.

BOŞ BUZDOLABINI GÖSTERMİŞTİ

'Solunum için kullandığı nebulizatör cihazını köy kahvesine gittiğinde prize takarak ilacını alabilen yaşlı adam' algısının gerçeği yansıtmadığı "Elektriğim yok, başka ne yapabilirim?" diye konuşan Ünal Güldal'ın, evdeki boş buzdolabını da göstererek, "Yiyecek vardı, bitti. Bitince alıp yerine koyamadım" diye yaptığı açıklamanın ise koca bir yalandan ibaret olduğu ve hükümeti karalama kampanyasına alet edildiği yapılan araştırmayla gün yüzüne çıktı.

KAYMAKAMLIĞA BAŞVURUSU YOK

Mağdur gibi gösterilmeye çalışılan 3 çocuk babası Ünal Güldal'ın 4 bin lira emekli maaşı, kendisine ait evi, traktörü, otomobili, 20 dönüm şeftali ve elma bahçesi olduğu ortaya çıktı. Kendi üzerinde kayıtlı olan kahvehaneyi küçük oğlu Ramazan Güldal'ın işlettiği, büyük oğlu Ömer Güldal'ın belediyeden emekli olduğu, kızının ise yurt dışında olduğu, dolayısıyla 500 liralık borcu ödeyemeyecek durumda olmadığı belirlendi. Makineye bağlı hastaların kaymakamlığa sağlık raporu sunması halinde elektriklerinin kesilmediği ancak Ünal Güldal'ın böyle bir başvurusunun da bulunmadığı, üstelik elektriğinin 1 gün içinde kesilip bir kaç saat sonrada açıldığı belirlendi.

ÇAVUŞOĞLU ALGI YARATMAYA ÇALIŞTI

KOAH hastası Güldal'ın üzerinden algı yaratmaya çalışan CHP Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Yaklaşık 4 yıldır ilaçlarda ayakta durabilen Güldal aldığı aylık 3 bin liralık emekli maaşı ile geçimini sağlıyor. Son dönemdeki elektrik zamları nedeniyle üç aydır faturasını ödeyemeyen Güldal'a son darbe elektrik şirketinden geldi. Evinin elektriği kesilen Güldal kullanmak zorunda olduğu tıbbi cihazı köy kahvesine taşıyarak burada prize takabiliyor. Ödeyecek gücü yok" açıklamasında bulunmuştu.

'CİHAZA BAĞLI HASTANIN ELEKTRİĞİ KESİLMEZ'

KONUYLA ilgili olarak Denizli-Aydın-Muğla illeri elektrik dağıtım şirketi Aydem'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "28 Nisan 2022 tarihli "Engelli koah hastasının elektriğini kestiler, solunum cihazını köy kahvesine taşıdı" konulu habere yanıt niteliğindeki açıklamamızı tarafınıza aktarmak isteriz. "Cihaza bağlı hasta" olduğuna dair sağlık raporunu paylaşan müşterilerimize, borçtan kaynaklı enerji kesme işlemi uygulanmamaktadır."

ÇÖZÜM ÜRETEN BİR MUHALEFET İSTİYORUZ

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, "İnsanların akıllarıyla alay ediyorlar. Tipik CHP siyaseti. Yalan üzerine kurulan ve insanların mağduriyetini de siyasete alet eden siyaseti asla kabul etmiyoruz. Genel başkanlarının yaptığı yalanlarına bir yenisi daha eklendi. Zaten bu tür haberler yaptırın diye genel başkanları söylüyor. Kendilerine yakışanı yapmaya devam ediyorlar. Yalanlar üzerine bir muhalefet değil, çözümler üzerine muhalefet istiyoruz ama CHP, ne yazık ki bunu da beceremiyor" dedi.

"3 HAFTA ÖNCE SIFIR TRAKTÖR ALDILAR"

EMİRHİSAR Muhtarı Celil Ulu, hükümeti hedef alan bilinçli ve kasıtlı bir haber yapıldığını belirterek, "Particilik yaparsın da böyle siyaset olmaz. Bu kadar gelire rağmen bu kadar elektrik borcu nasıl ödenemez şaşırdık. Hatta büyük oğlu Ömer 3 hafta önce sıfır traktör aldı. Kendini rezil etmeye değmez. Her şeye rağmen Ünal Güldal, böyle bir sıkıntısı olduğunu söyleseydi mahalleli olarak kendi aramızda para toplar yine yardımcı olurduk" dedi.

SEBAHATTİN ALP