Düğün magandalarını sosyal medya yakalattı

DENİZLİ'NİN Honaz ilçesinde düğünde havaya rastgele ateş eden 4 maganda, sosyal medya sayesinde yakalandı. Jandarma ekipleri, Kocabaş Mahallesi'nde gerçekleşen düğünle ilgili sosyal medyadan yapılan canlı yayını ihbar kabul etti ve kimlikleri tespit edilen Veli D. (27), Sabri B. (30), Mehmet Ç. (50) ve Tolga B. (31) gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3'ü ruhsatlı, 4 adet tabanca ele geçirildi. Zanlılar, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına "Sanki 50 tane adam öldürdük" diye tepki gösterdi. Tutuksuz yargılanacak olan zanlıların silah ruhsatları da iptal edildi. ■ SEBAHATTİN ALP

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