Otelde asitli dehşet

DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesinde Özgür Günden (44), otel odasında kıskançlık yüzünden tartıştığı Özbekistan uyruklu sevgilisi Sojida Kalandarova (27) ve Kırgızistan uyruklu arkadaşı Sarvinoz Khaırullaeva'yı (23) üzerine asit döküp yaraladı.

Vücudunda üçüncü derece yanık oluşan Kalandarova, İzmir'e sevk edildi. İki kadının da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

'YARALAMAK İÇİN ÜZERİNE DÖKTÜM'

KENDİSİ de sıçrayan asit nedeniyle yüzünden yaralanan ve olayın ardından kaçan Günden yakalanıp gözaltına alındı. Cinayetten sabıkası olduğu öğrenilen Gündem ifadesinde, "Sevgilimi öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Sadece yaralamak için üzerine döktüm. Sevgilimin arkadaşının nasıl yaralandığını bilmiyorum. Sevgilime kireç çözücüyü dökmemden sonra birbirlerine sarılmışlardı, o nedenle yaralanmış olabilir" dedi. ■ SEBAHATTİN ALP