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Haberler Denizli Denizli'de korkunç olay! Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu

Denizli'de korkunç olay! Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen olayda husumetlisi ile sokak ortasında karşılaşan adam pompalı tüfeğine sarıldı ve dehşet saçtı. Akşam saatlerinde evinin önüne bıraktığı arabası bulunan şüpheli, kısa sürede yakalandı.

İHA

14.05.2022, 09:05

Denizli’de korkunç olay! Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu

Olay, Merkezefendi ilçesi İlbade Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 07 ADR 064 plakalı hafif ticari aracı ile giden H.K., sokak ortasında husumetlisi olan O.A. (30) ile karşılaştı. Yanında bulundurduğu pompalı tüfeği çıkaran H.K., yakın mesafeden ateş etti. Saçmalarının karnına isabet ettiği O.A., vatandaşları gözü önünde kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayın ardından bölgeden hızla uzaklaşan şüphelinin gittiğini gören vatandaşlar yaralıya ilk müdahaleyi yaparak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, yaralıyı ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.



ARAÇ EVİNİN ÖNÜNDE BULUNDU
Olay Yeri İnceleme ekiplerinin bölgede yapmış olduğu çalışmaları ardından güvenlik güçleri şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Plakayı vatandaşlar yardımıyla belirleyen ekipler, aracı 1 saat sonra olay yerine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Muratdede Mahallesinde buldu. Şüphelinin evinin önüne park ettiği anlaşılan araç, incelenmek üzere otoparka götürüldü. Kayıplara karışan şüpheli H.K. ise kısa sürede yakayı ele vererek işlemleri için karakola götürüldü.

Öte yandan çok fazla kan kaybeden ve yakın mesafeden saçmaların hedefi olan yaralı O.A.'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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