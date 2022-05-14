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Haberler Denizli Hamile kadının katili kocası çıktı!

Hamile kadının katili kocası çıktı!

14.5.2022

Hamile kadının katili kocası çıktı!

DENİZLİ Buldan'da yaşayan 5 aylık ikiz bebeklere hamile Hatice Çaltı'nın evinin banyosundaki şüpheli ölümüyle ilgili sır perdesi aralandı. Yapılan ön otopside talihsiz kadının boğazında morluklar tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan kocası Ramazan Çaltı tutuklandı.

HIRSIZLIK SÜSÜ VERMİŞ
ÇIKARILDIĞI mahkemede sürekli çelişkili ifadeler veren ve hakkındaki suçlamaları reddeden katil koca, kolundaki tırnak izlerinin neden olduğu sorusuna ise cevap veremedi. Katil koca Çaltı'nın, eşinin ölümüne hırsızlık süsü vermeye çalıştığı öğrenildi.

SEBAHATTİN ALP

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