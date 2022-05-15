Kıymalı yumurta yedi duş alıp gitti

Denizli'de yaşayan tekstil işçisi Levent Karademir, eşi ve 2 çocuğuyla Ramazan Bayramı'nda tatil için memleketleri Burdur'a gitti. Tatilden dönen Karademir ailesi, 2 katlı evlerinin pencere ve kapılarının zorlandığını, eve hırsız girdiğini fark edip polise bildirdi. Polis, evde parmak izi araştırması yaptı. Evdeki eşyalarını kontrol eden Karademir, dizüstü bilgisayarı, iş kıyafetleri ve iç çamaşırları ile eşine ait kazakların çalındığını polise bildirdi. Levent Karademir, alt katı kontrol ettiğinde, hırsızın kıymalı yumurta pişirerek karnını doyurduğunu gördü. Ardından banyoyu da kontrol eden ev sahibi, hırsızın bir de duş aldığını tespit etti.

SON MANZARA ŞOKE ETTİ

Levent Karademir son gördüğü manzara karşısında ise adeta şok oldu. Evine girip eşyalarını çalan ardından kıymalı yumurta pişirip karnını doyuran ve banyo yapan pişkin hırsız dolabın üzerine, "Sadece ihtiyacım olanı aldım. Allah size daha iyilerini versin" yazılı bir not bırakmıştı.

'YÜZSÜZLÜĞÜN BU KADARI'

Karademir, "Yüzsüzlüğün bu kadarı. Kendi eviymiş gibi keyifle hırsızlık yapıp bir de not bırakmış" diye konuştu. Evine giren hırsızdan şikayetçi olan Levent Karademir, bilgisayarı geri getirirse şikayetini geri alacağını söyledi.

SEBAHATTİN ALP