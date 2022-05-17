Tartıştığı meslektaşını arabayla ezip geçti

DENİZLİ'NİN Beyağaç ilçesinde oto lastikçiliği yapan Okan B. ile meslektaşı Ali P. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine akşam saatlerinde Okan B. aracıyla yolda gördüğü Ali P'ye süratle çarptı.
Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırlayan Ali P. ağır yaralandı. Kamera kayıtlarını inceleyen güvenlik güçleri, Okan B'yi kısa sürede yakaladı. Adliyeye sevk edilen Okan B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede tedavisi devam eden Ali P'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. ■ SEBAHATTİN ALP