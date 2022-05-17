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Haberler Denizli Tekerlekli sandalyeyle cezaevine gönderilmişti! Cani koca hayatını kaybetti

Tekerlekli sandalyeyle cezaevine gönderilmişti! Cani koca hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Cafer Gülkaya, eşini muhtafkan çıktığı esnada av tüfeğiyle vurarak öldürmüş, tekerlekli sandalyeyle cezaevine gönderilmişti. Gülkaya, kaldığı cezaevinden rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırıldı ve burada hayatını kaybetti.

İHA

17.05.2022, 11:13

Tekerlekli sandalyeyle cezaevine gönderilmişti! Cani koca hayatını kaybetti

Denizli'de yarım asırlık eşini mutfaktan çıktığı anda yanında bulundurduğu tüfekle öldüren ve cezaevine tekerlekli sandalyeyle giden koca, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesinde meydana gelen olayda; 74 yaşındaki Cafer Gülkaya, mutfaktan çıkan eşi Safiye Gülkaya'ya (69) yanında bulundurduğu av tüfeğiyle ateş etmiş, saçmaların göğüs kısmına isabet ettiği eş ise olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Ayakta durmakta güçlük çeken ve tekerlekli sandalyeyle cezaevinin yolunu tutan Cafer Gülkaya, rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan koca, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti.

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