TIR’a çarpan araçta anne-baba öldü, çocukları yaralı

Denizli'de dün sabah otomobilin park halindeki TIR'a arkadan çarpması sonucu anne-baba öldü, 5 yaşındaki çocukları yaralandı. Çivril ilçesi Kudret Çalık Bulvarı'nda Hüseyin Erten (28), 20 LV 048 plakalı aracıyla park halindeki 15 SE 473 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

TIR'ın altına giren ve hurdaya dönen araçta sürücü Hüseyin Erten ile eşi Yasemin Erten (25) feci şekilde öldü. Yaralanan 5 yaşındaki Osman Erten, ambulans ile Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftçilik yapan karı kocanın cansız bedenleri araçtan güçlükle çıkartıldı. TIR sürücüsü kaza sonrasında gözaltına alındı. ■ SEBAHATTİN ALP