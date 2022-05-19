En acı veda

DENİZLİ'NİN Çivril ilçesinde, önceki gün otomobilin park halindeki TIR'a arkadan çarptığı kazada yaşamını yitiren sürücü Hüseyin Erten (28) ile hemşire eşi Yasemin (25) ve çocukları Osman Erten (6), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, önceki gün saat 07.30 sıralarında Çivril- Denizli karayolu Kudret Çalık Bulvarı'nda meydana geldi. Hüseyin Erten yönetimindeki 20 LV 048 plakalı otomobil, yol kenarında, park halindeki 15 SE 473 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

SAĞLIK ekiplerinin yaptığı kontrolde, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Hüseyin Erten ile eşi Yasemin Erten'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki Osman da kurtarılamadı.

Erten çifti ile oğulları Osman'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Çivril ilçesinin Düzbel Mahallesi'ne getirildi. Cenazeler araçtan indirilmeden ayrı ayrı namazları kılındı. Erten ailesinin yakınları gözyaşı döktü. Aile, namazın ardından mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi. SEBAHATTİN ALP