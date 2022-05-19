Kaldırımda yürürken birden kanlar içinde kaldı! İnşaattan başına düştü

İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri yaralıya ayakta müdahale ederek ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tam olarak neyin düştüğü ve nasıl düştüğü belirlenemeyen cisim için Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Olayın ardından hastaneye kaldırılan F.K.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.