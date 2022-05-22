Denizli’deki gizli cennet Kaklık Mağarası! Şifa arayanların uğrak adresi

MAĞARAYI GÖRMEK İÇİN HİNDİSTAN'DAN GELDİLER

Hindistan'dan bir grup arkadaşlarıyla birlikte Türkiye turuna çıktıklarını, Denizli'ye de Pamukkale ve yer altı Pamukkale'si Kaklık Mağarasını görmek için geldiklerini anlatan turist Snehal Pachorkar ise "Burayı çok beğendik. Hindistan'da böyle güzel bir mağara yok. Çok iyi bir manzarası var. Hindistanlı ziyaretçiler için burası güzel yerler. Zaman geçirmek için avantajlı yerler. Çok güzel suyu var. Bizler buradan çok etkilendik" dedi. Hindistanlı turist Pranav Aggrawal'da "Ben çok beğendim. Suyu çok güzel akıyordu. Burayı bulmak biraz zor oldu. Mağara turistik bir yer olduğu için ziyaretçileri çok var. Sanırım gördüğüm en güzel mağaralardan biri" diye konuştu.