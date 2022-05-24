Oğula ağıt

DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesinde virajı alamayınca tarlaya uçan traktördeki iki çiftçi hayatını kaybetti.

Acılı babanın "Yavrum sen beni nereye koydun gittin" feryatları yürekleri dağladı. KAZA, dün saat 12.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Goncalı Mahallesi'nde meydana geldi.

Eskihisar Mahallesi'nde yaşayan Ceyhan Çetin (62), Goncalı Mahallesi'ndeki tarlasına çalışmaya gitmek için 20 H 5062 plakalı traktörüyle evden ayrıldı. Tarlaya metreler kala virajı alamayan traktör, 5 metre sürüklenerek tarlaya düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

KAZADA devrilen traktörün altında kalan sürücü Ceyhan Çetin olay yerinde hayatını kaybederken, tarlaya beraber çalışmaya gittiği arkadaşı Arif Çağlar (66) ise ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak kurtarılan Arif Çağlar, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

GÖZYASI DÖKTÜLER

ACI haberi alır almaz olay yerine gelen Çetin'in 83 yaşındaki babası Lütfi Çetin'in feryatları yürekleri dağladı. "Yavrum sen beni nereye koydun gittin" diyerek gözyaşı döken baba ile diğer aile fertlerinin feryatları duygusal anların yaşanmasına neden oldu. İki arkadaşın cenazeleri morga kaldırıldı.