Tacizcilere ‘ders olsun’ cezası

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 28 Temmuz 2020 tarihinde işten çıkan D.A. (23), evine gitmek için Bayramyeri'nden minibüse bindi. D.A.'nın arkasından Hasan Ali Seçkin (28) de aynı araca bindi. Seçkin, D.A. ile aynı yerde inip, onu evinin bulunduğu apartmana kadar takip etti. Hasan Ali Seçkin, peşinden apartmana girip D.A.'ya önce sözlü tacizde bulundu ardından da D.A.'yı bıçakla tehdit ederek eliyle fiziki tacizde bulundu. Gürültü üzerine D.A.'nın ailesi kapıyı açınca Seçkin kaçtı. Ailenin ihbarı üzerine Seçkin, polisin yaptığı çalışmayla yakalandı. D.A.'nın kolundaki dövmesinden teşhis ettiği Seçkin, tutuklandı.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

Hasan Ali Seçkin hakkında 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'basit cinsel saldırı' suçundan dava açıldı. Suçlamaları reddeden Seçkin, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın mahkemedeki tutum ve davranışları nedeniyle iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 7.5 yıla indirdi. D.A.'nın avukatı Melike İlkgül Yurttürk, yerel mahkemenin verdiği cezayı az, sanık avukatları ise çok bularak davayı istinafa taşıdı. Dava, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi'nde yeniden görüldü.

"MİNİBÜSTE BAKIŞTIK"

Tekrar ifadesi alınan Seçkin, "D.A.'yı daha önceden tanımam, minibüste bakıştık. Bakışlarından etkilendim. Kendisine arkadaşlık teklif etmek için peşinden minibüsten indim. Ben kendisine yetişemeden apartmana girdi. Asansöre onunla birlikte bindim. Kendisinden hoşlandığımı söyledim. Telefon numarasını istedim. Veremeyeceğini söyledi. Asansörden inince bağırmaya başladı. Evden babası çıkınca bana komplo kurduklarını düşünerek oradan uzaklaştım" diyerek kendini savundu.

"ELİYLE AĞZIMI KAPATTI"

D.A. ise ifadesinde sanığın kendisini takip ettiğini fark etmediğini belirterek, "Apartmana girip asansöre bindim. İnince sanık beni öpmeye başladı. Bağırmamam için elleriyle ağzımı kapattı. Boğazımı tuttu. Bağıramaz hale geldim. Gürültüler üzerine kardeşim evin kapısını açıp, beni görünce çığlık atarak babamı çağırdı. Olay sırasında atletimi yırttı. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

12 CEZA 12 YILA ÇIKTI

Görülen dava sonucunda 6. Ceza Dairesi sanık hakkında yerel mahkemenin verdiği indirim kararını kaldırdı. Sanık Hasan Ali Seçkin'e cezanın sosyal ve uyarma amacı dikkate alınarak toplamda 12 yıl hapis cezasına çarptırılmasına, tutukluluk halinin de devamına karar verdi. D.A.'nın avukatı Melike İlkgül Yurttürk, örnek bir karar alındığı belirterek, "En güzel cevabı bölge adliye mahkemesi verdi. İndirimler iptal edildi. Ceza 12 yıla yükseltildi. Ceza Yargıtay'da da onandı. Gerekçe olarak sanığa verilen cezanın sosyal ve uyarma amacıyla, bu suçun toplumsal önemi sebebiyle artırım yoluna gidildiği yazıldı. Cezaların caydırıcılığı yanında toplumsal öneminin de dikkate alınması gerektiği ve bu konuyla ilgili bakılacak davalarda mahkemelerin bu hususları gözetmesi gerektiği ortaya çıktı" dedi.

SEBAHATTİN ALP