Annem ölmeden önce bana gülümsedi

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Sazak Mahallesi'nde 6 Mart 2021 tarihinde meydana gelen olayda; 24 yaşındaki Fatma Kovan, 7 yaşındaki oğlunu almak için gittiği evde eski eşi Osman A. tarafından çocuğunun gözü önünde elleri bağlanarak pompalı tüfekle öldürülmüştü. Hakkında 'Kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılan tutuklu sanık Osman A'nın yargılanmasına Denizli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Davanın üçüncü duruşmasına Fatma Kovan'ın babası Merol Kovan, annesi Seval Kovan ve halası Elif Kovan ile ailenin avukatı katıldı. Sanık Osman A'nın SEGBİS ile bağlandığı duruşmada mahkeme heyeti Fatma Kovan'ın halası Elif Kovan ile annesi Seval Kovan'ı dinlendi. Olayın tek görgü tanığı olan çiftin 7 yaşındaki oğulları S.A. da odasından pedagog eşliğinde katıldığı duruşmada olay günü yaşananları anlattı.

'ANNEMİN GÖZLERİ AÇIKTI'

Olay günü eve gelen annesinin babasıyla tartıştığını ifade eden S.A, "Ben otururken geri geldiler, bağırıyorlardı. Babamın elinde tüfek vardı. Birden ses çıkınca çok korktum ve ağlamaya başladım. Annem yerde yatıyordu. Vurulduktan sonra gözü açıktı ve bana gülümseyerek baktı. Babam dışarı çıktı. Olay anında dedem Süleyman A. da evdeydi. Dedem geldiğinde annem kalkmadı ve beni dışarı çıkardılar" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Osman A'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı sanığın babası Süleyman A'nın tanık olarak dinlenmesi için 13 Haziran tarihine erteledi.

'BÜTÜN YALANLARI ORTAYA ÇIKTI'

TORUNUNUN olay gününü yaşananları mahkemede tek tek anlattığını söyleyen Merol Kovan, "Karşı tarafın bütün yalanlarını oğlu ortaya çıkardı" dedi. Kovan, "Annesi gözleri önünde can veren torunumun mahkemede söylediklerinden sonra Türk adaletine sonuna kadar güveniyorum. Çocuk tüm ayrıntıya kadar anlattı" diye konuştu.

OĞLUNUN ANLATTIKLARINI YALANLADI

CANİ eski koca Osman A, oğlunun ifadesindeki iddiaları kabul etmedi. Oğlunun yalan söylediğini öne süren ve buna karşılık kendisini savunan Osman A, oğlunun yaşanan hiçbir şeyi görmediğini, suçsuz olduğunu beyan ederek Osman A. tahliyesini talep etti. SEBAHATTİN ALP