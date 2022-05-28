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Haberler Denizli Katilin yakınları mahkemede kıvırdı

Katilin yakınları mahkemede kıvırdı

28.5.2022

Katilin yakınları mahkemede kıvırdı

DENİZLİ'DE 27 Ekim 2021 tarihinde 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin'i boğazını bıçakla keserek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Furkan Zıbıncı'nın (26) yargılandığı davaya katilin yakınlarının çelişkili ifadeleri damga vurdu.

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Zıbıncı, yine yaşananları hatırlamadığını iddia ederken, yakınları ise karakolda verdikleri ifadelerle çelişen beyanlarda bulundu.

DURUŞMA 17 HAZİRAN'A ERTELENDİ
Sanık Zıbıncı'nın yaşananları hatırlayamaması nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verilen duruşmada hakim, sanığın babası İsmail Zıbıncı'nın tanık olarak dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için bir sonraki duruşmayı 17 Haziran 2022'ye erteledi. ■ SEBAHATTİN ALP

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