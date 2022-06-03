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Haberler Denizli Eve yıldırım düştü! Bu hale getirdi

Eve yıldırım düştü! Bu hale getirdi

Denizli’nin Buldan ilçesinde, elektrik hattına yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında tek katlı prefabrik ev kül oldu. Evdeki bir kişi ise yangından yara almadan kurtulurken, oluşan maddi hasar nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.

İHA

03.06.2022, 10:28

Eve yıldırım düştü! Bu hale getirdi

Olay, Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Sıdıka Alkan'a ait tek katlı prefabrik evde, elektrik hattına düşen yıldırım sonucu yangın çıktı. Yangına Yenicekent Mahallesi'nde yaşayan Sıdıka Alkan'ın komşuları ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Buldan İtfaiye ekipleri müdahale etti.



Yangında emekli maaşıyla geçinmeye çalışan Sıdıka Alhan'ın prefabrik evi kullanılamaz hale geldi. Hiçbir eşyası kurtulmayan Sıdıka Alkan, yangından yara almadan kurtulurken, oluşan maddi hasar nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.

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