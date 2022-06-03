Haberler Denizli Eve yıldırım düştü! Bu hale getirdi

Eve yıldırım düştü! Bu hale getirdi

Denizli’nin Buldan ilçesinde, elektrik hattına yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında tek katlı prefabrik ev kül oldu. Evdeki bir kişi ise yangından yara almadan kurtulurken, oluşan maddi hasar nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.