Kamyonetle çarpışan araçta anne-kız öldü

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında anne ile bebeği öldü, 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan kamyonet sürücüsü 47 yaşındaki Ziya Tosun'un "Geçmiş olsun. İsteyerek olmadı. 112'yi arayın" dedikten sonra olay yerinden yaya olarak kaçtı.

HASTANEDE CAN VERDİLER

Acıpayam Kuyucak mahallesinde yaşanan trafik kazasında, ilçeden- Yüreğil mahallesi istikametine seyir halindeki Ömer Tozgun (30) idaresindeki 48 AGB 816 plakalı otomobil, Kuyucak Köprüsü olarak bilinen noktada karşı yönden gelen 15 FE 677 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Feci kazada otomobil sürücüsü Ömer Tozgun, eşi Asiye Tozgun (26), çocukları Huriye Tozgun (2), Yusuf Poyraz Tozgun (6) ve Ömer Tozgun'un kayınbiraderi Alperen Sarıoğlan (16) ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ekipleri ve 4 ambulans sevk edildi. Ağır yaralanan Asiye Tozgun, kızı Huriye Tozgun ve Alperen Sarıoğlan oradaki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Ancak hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen Asiye Tozgun ve 2 yaşındaki minik kızı Huriye Tozgun kurtarılamadı. Ağır yaralı olan kayınbirader Sarıoğlan Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken, Ömer Tozgun ve Yusuf Poyraz Tozgun'un ise durumlarının iyi olduğu belirtildi.

KAÇTIKTAN SONRA TESLİM OLDU

Kaza sonrası kamyonet sürücüsü Ziya Tosun ise tarlaya uçan otomobildeki ailenin yanına gelerek, Ömer Tozgun'u araçtan çıkarıp, "Geçmiş olsun, isteyerek olmadı, 112'yi arayın" dedikten sonra olay yerinden kaçtı. Burdur Tefenni'nin Beyköy mahallesinde kasap olduğu öğrenilen sürücü, akşam saatlerinde polise teslim oldu. Tosun'un kaza sonrasında yaşadığı şok yüzünden kaçtığını söylediği öğrenildi. SEBAHATTİN ALP