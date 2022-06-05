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Haberler Denizli Tavas’ın zeybeklerinin şampiyonluk gururu

Tavas’ın zeybeklerinin şampiyonluk gururu

Bölge yarışmasında birinci olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan Tavas Belediye Gençlik Spor Kulübü ekiplerine kupalarını, Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık takdim etti.

5.6.2022

Tavas’ın zeybeklerinin şampiyonluk gururu
TÜRKİYE Halk Oyunları Federasyonu ile Tavas Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Tavas Halk Oyunları Şöleni coşku içinde geçti. Denizli, Antalya, Burdur ve Isparta'dan ekiplerin sahne aldığı şölen kapsamında düzenlenen yarışmaya minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde düzenlemesiz ve düzenlemeli dalda 22 kulüp 265 kız, 362 erkek olmak üzere toplam 627 dansçı katıldı. Tavas Spor Salonu'nda yapılan yarışma vatandaşların yoğun ilgisi ile gerçekleşti. Salonda seyirciler, dansçıların sergiledikleri performanslarla unutulmaz anlara şahitlik etti. Zeybeğin tüm dünyaya duyurulması için gurur veren çalışmalara imza attıklarını belirten Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, "Zeybek kültürümüzü devam ettirmek ve gelecek nesillerimize aktarmak adına elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz" dedi. ■ SEBAHATTİN ALP
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