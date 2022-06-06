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Haberler Denizli Araç kiralarken imza atıp icralık oldular

Araç kiralarken imza atıp icralık oldular

6.6.2022

Araç kiralarken imza atıp icralık oldular
DENİZLİ'DE bir firmadan araç kiralayan onlarca kişi, 4 yıl sonra isimleri adına düzenlenen senetlerin icraya verildiğini belirterek, dolandırıldıkları gerekçesiyle Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Denizli'de yaklaşık 60 kişi, 4 yıl önce farklı tarihlerde Hakan C.'nin sahibi olduğu bir firmadan araç kiraladı. İddiaya göre, müşterilerden bazılarına aracı kiralarken imzaladıkları teminat senetleri, aracı teslim ettikten sonra çeşitli bahanelerle geri verilmedi. 4 yıl sonra imzaladıkları senetlerin 25 bin ila 150 bin lira arasında doldurulup, icraya verildiğini ileri süren mağdurlar, sosyal medya aracılığıyla birbirlerine ulaşarak suç duyurusunda bulundu. ■ SEBAHATTİN ALP
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