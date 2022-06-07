İranlı kadın doktor Denizli’de kaldığı apart odasında ölü bulundu

Tıp fakültesini İran'da bitirdikten sonra Denizli'ye yerleşen kadın doktor, 4 yıldır yaşadığı apart odasında ölü bulundu. Uzmanlık sınavına hazırlanan doktoru ölü olarak bulunan arkadaşı ise gözyaşlarına hakim olmadı.





Olay, öğle saatlerinde Pamukkale ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi 1159 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İran'da tıp fakültesini bitirdikten sonra Denizli'ye yerleşen pratisyen hekim Haniyeh Mousavifard'dan (34) dün akşam saatlerinden bu yana haber alamayan arkadaşı P.K. (28), Mousavifard'ın 4 yıldır yaşadığı aparta geldi. Yetkililerle birlikte odaya giren P.K., Haniyeh Mousavifard'ın yerde hareketsiz bir şekilde durduğunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.





Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından hayatını kaybettiği belirlenen Haniyeh Mousavifard'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla adli tıp morguna kaldırıldı. Arkadaşını ölü olarak bulan P.K. ise gözyaşlarına hakim olmadı.

Tıpta uzmanlık sınavına hazırlanan ve bir süre önce beyninden operasyon geçirdiği öğrenilen Haniyeh Mousavifard'ın şüpheli ölümüyle ilgi soruşturma başlatıldı.