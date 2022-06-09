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Haberler Denizli Marangozhanede başladı! Bitişikteki eve sıçradı

Marangozhanede başladı! Bitişikteki eve sıçradı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde marangoz atölyesinde başlayan yangın, bitişikte bulunan bir eve daha sıçradı. İtfaiye ve vatandaşların müdahale ettiği yangında, marangoz atölyesi ve ev kullanılamaz hale geldi.

İHA

09.06.2022, 09:49

Marangozhanede başladı! Bitişikteki eve sıçradı

Son dakika edinilen bilgiye göre; Acıpayam ilçesine bağlı Suçatı Mahallesi Somacık mevkiinde bulunan Ramazan Sönmez'e ait marangoz atölyesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, atölyenin bitişiğinde bulunan Ali Sönmez'e ait eve de sıçradı.

Yangına kendi imkanlarıyla müdahale eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, kerestelerle dolu marangoz atölyesi ve yangının sıçradığı ev kullanılmaz hale geldi.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının, marangoz atölyesinde medyana gelen elektrik kontağından çıkmış olabileceği belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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