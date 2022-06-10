’Beyaz cennet’a akın! Pamukkale’ye gelen ziyaretçi sayısı 5 kat arttı

Unesco Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Pamukkale travertenlerine, yerli ve yabancı turist ziyaretçi sayısı 2022 yılı Mayıs ayında 190 bin 200 kişi oldu.

Geçtiğimiz yıl pandemide belli bir süre ziyaretçiye kapatılan beyaz cennet, 2021 yılı Mayıs ayında ise 38 bin 378 kişi turnikeden geçiş yaptı. Pamukkale Ören Yeri turnike girişlerinde ortaya çıkan rapora göre, 2021 ve 2022 yılı karşılaştırılmasında Mayıs ayında 5 kat artış görüldü.





"HEDEFİMİZ OLAN 2 MİLYON ZİYARETÇİNİN ÜZERİNE ULAŞACAĞIZ"

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, "Mayıs ayı verilerinden sonra 2022 yılı yüksek sezon Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayında Pamukkale Ören yerini ziyaret etmesini beklediğimiz 1 milyon ziyaretçi ile birlikte yıl sonu hedefimiz olan 2 milyon ziyaretçinin üzerine ulaşacağız. 2022 yılı Mayıs ayında 190 bin 200 kişilik ziyaretçi sayısına ulaştık" dedi.

Pamukkale'yi ilk 4 ayda 240 bin turist ziyaret