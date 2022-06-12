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Haberler Denizli Denizli'de feci kaza! Akaryakıt tankerinin çarptığı otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti

Denizli'de feci kaza! Akaryakıt tankerinin çarptığı otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen kazada boş akaryakıt tankeri bir otomobile çarptı. Kaza sonucu otomobilde bulunan aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

AA

12.06.2022, 14:13 Güncelleme Tarihi: 12.06.2022, 15:38

Denizli’de feci kaza! Akaryakıt tankerinin çarptığı otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti

Denizli'de B.F'nin kullandığı 35 ZK 786 plakalı boş akaryakıt tankeri, Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisinde kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen tankerin dorse bölümü, Nurettin Tuncer'in kullandığı 20 DD 232 plakalı otomobile çarptı. Dorse ve sürüklediği otomobil, şarampoldeki toprak yığınına çarparak durabildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Nurettin Tuncer (30) ile Mehmet Tuncer'in (53) öldüğünü belirledi. Sıkıştığı yerden çıkarılarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Filiz Tuncer (29) burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastaneye kaldırılan diğer yaralılar İsmail Tuncer ve Muhammet Tuncer'in hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Tanker sürücüsü gözaltına alındı.

Otomobildekilerin Denizli'den, yaşadıkları Tavas ilçesi Yahşiler Mahallesi'ne doğru gittikleri öğrenildi.

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