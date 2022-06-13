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Denizli'de 2 genç günlerdir her yerde aranıyor! Ormanda kan izleri, parçalanmış telefonlar bulundu

Denizli'nin Acıpam ilçesinde 9 Haziran akşamı evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan İsmail Yalçın (19) ve Hasan Akköse (17) için arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler çalışmalar neticesinde ormanlık alanda kırılmış halde iki cep telefonu ve bölge yakınında kan izlerine rastladı.

DHA

13.06.2022, 09:26

Denizli’de 2 genç günlerdir her yerde aranıyor! Ormanda kan izleri, parçalanmış telefonlar bulundu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yaşayan İsmail Yalçın ve Hasan Akköse'nin 9 Haziran'da evlerine dönmemeleri üzerine aileleri kayıp ihbarında bulundu. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gençleri bulmak için araştırma başlattı. Cinayet Bürosu ekipleri, iki gencin en çok gittiği Serinhisar ilçesinin Aydoğdu Yaylasında arama çalışması yaptı. Yayla yolunda araştırma başlatan polis ekipleri kayıp iki gence ait cep telefonlarını ormanlık alanda parçalanmış halde, iki gencin evden ayrılırken bindiği otomobili de terk edilmiş halde buldu.

Kayıp Yalçın ile Akköse'nin bulunması için bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmalarında iki gence ait cep telefonlarının bulunduğu bölge yakınında kan izlerine rastlanıldı. Kan izlerinin bulunduğu alanda inceleme yapıldı. Polis, şüphe üzerine kayıp iki gencin en son birlikte görüldüğü belirlenen bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişinin verdiği ilk ifadesinde, iki gençle tartıştığını, tüfekle ateş açtığını, iki gencin kaçtığını söylediği öğrenildi. AFAD ve diğer arama kurtarma ekipleri, bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

İsmail Yalçın'ın babası Adnan Yalçın, oğlunun 9 Haziran'dan itibaren kayıp olduğunu belirterek, "Oğlum perşembe akşamı benim otomobilimi alıp gitmiş. Telefonla aradığımda 'Baba akaryakıt istasyonundayım, arabayı yıkayıp, geleceğim' dedi bana, daha sonra tekrar aradım, ancak ulaşamadım. Ormanlık alanda otomobil bulundu. Ancak oğlumdan haber yok. Bizde umutla bulunmasını bekliyoruz" dedi.

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