Denizli’de su kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün Bozkurt ilçesi Çambaşı Mahallesi'nde içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle su kesintisine gidilecek. Bu çerçevede, 14 Haziran 2022 Salı günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Bozkurt ilçesi Çambaşı Mahallesi'nde planlı su kesintisi yapılacağını bildirdi. Mahalle sakinlerinin kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceği belirtildi.