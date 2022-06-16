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Haberler Denizli Denizli'deki kazadan 5 gün sonra bir acı haber daha

Denizli'deki kazadan 5 gün sonra bir acı haber daha

Denizli Pamukkale'de 12 Haziran'da meydana gelen korknç kazada akaryakıt tankeri kontrolünü kaybedip karşı şeride geçmiş bir bir otomobili altına almıştı. Kazada yaralanan 26 yaşındaki Muhammet Tuncer'den de acı haber geldi. Böylecacı kazada aynı aileden ölenlerin sayısı, 4'e yükseldi.

DHA

16.06.2022, 18:46

Denizli’deki kazadan 5 gün sonra bir acı haber daha

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, boş akaryakıt tankerinin karşı şeride geçip, otomobile çarptığı kazada ağır yaralanan Muhammet Tuncer (26), 5 gün sonra hastanede hayatını kaybetti. Kazada aynı aileden ölenlerin sayısı, 4'e yükseldi.

Kaza, 12 Haziran'da Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisinde meydana geldi. Antalya'dan Denizli yönüne giden Bafer Fidanten'in kullandığı 35 ZK 786 plakalı boş akaryakıt tankeri, karşı şeride geçerek Nurettin Tuncer (30) yönetimindeki 20 DD 232 plakalı otomobile çarptı. Otomobili bir süre sürükleyen tanker, şarampoldeki toprak yığınına çarparak durdu.

Kazada otomobil sürücüsü Nurettin Tuncer, eşi Filiz Tuncer ile babası Mehmet Tuncer (53) hayatını kaybetti. Ağır yaralanan otomobil sürücüsünün kardeşleri İsmail Tuncer (29) ile Muhammet Tuncer (26) de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Muhammet Tuncer, bu sabah doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. İsmail Tuncer'in tedavisi ise sürüyor.

Kazanın ardından gözaltına alınan tanker şoförü Bafer Fidanten, 1 gün sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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