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Haberler Denizli Denizli'de terör operasyonu! DEAŞ ve FETÖ şüphelisi 3 kişi yakalandı

Denizli'de terör operasyonu! DEAŞ ve FETÖ şüphelisi 3 kişi yakalandı

Son dakika.. Denizli’de farklı zamanlarda gerçekleştirilen DEAŞ ve FETÖ operasyonda yakalanan 3 şüpheliden 2’si adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

20.06.2022, 17:44 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022, 18:47

Denizli’de terör operasyonu! DEAŞ ve FETÖ şüphelisi 3 kişi yakalandı

"DEAŞ Terör Örgütü" faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda, örgütün faaliyet ve toplantılarına katıldığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, dijital materyaller, örgütsel kitaplar ve dergiler ele geçirildi.

Yakalanan şahıs hakkında adli makamlarca işlem yapıldı. "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Bilerek İsteyerek Yardım Etme" suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan yakalama emri bulunan 1 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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