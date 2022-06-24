Haberler Denizli Altın dişinden yakalandı! Sahte savcı dolandırdığı parayı yerken yakalandı

Altın dişinden yakalandı! Sahte savcı dolandırdığı parayı yerken yakalandı

Denizli’de kendisini savcı olarak tanıttığı yaşlı kadını 30 bin TL dolandıran yabancı uyruklu kadın, ağzındaki tek altın diş sayesinde yakalandı. Bozdurduğu altın ve dövizlerden gelen parayla eğlenirken Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanan şüpheli, serbest bırakıldıktan sonra yurt dışına çıkmaya hazırlanırken ikinci kez gözaltına alınıp tutuklandı.