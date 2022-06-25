Cani kocaya müebbet istendi

Denizli'de ellerini bağladığı eşini, çocuğunun gözü önünde tüfekle vurarak öldüren koca için savcılık tarafından tamamlanan mütalaada haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmaksızın müebbet hapis cezası istedi.

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Sazak Mahallesi'nde 6 Mart 2021 tarihinde meydana gelen olayda, 24 yaşındaki Fatma Kovan, 7 yaşındaki oğlunu almak için gittiği evde eski eşi Osman A. tarafından çocuğunun gözü önünde elleri bağlanarak pompalı tüfekle öldürülmüştü.

DAVA ERTELENDİ

Hakkında 'Kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılan tutuklu sanık Osman A'nın yargılanmasına Denizli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Sanık Osman A'nın SEGBİS ile bağlandığı duruşmada, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada acımasızca eşini öldüren Osman A'nın haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmaksızın müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Aynı zamanda müşterek çocuk S.A'nın dinlendiği zaman annesinin ellerinin iple bağlandığı tespitine ilişkin fotoğraflarda ip izi olduğu ortaya çıktı. Sanık müdafileri ise talep edilen mütalaanın ardından savunma istedi. Mahkeme heyeti davayı 6 Eylül 2022 tarihine erteledi.