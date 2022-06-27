Ah bebeğim!

Denizli'de kavşakta çarpışması sonucu sürüklenen araçlar kaldırımda bekleyen bebek arabasına, hamile kadına ve yayaya çarptı. Kaza sonrası can pazarının yaşandığı olayda hastaneye kaldırılan 10 aylık bebek hayatını kaybetti, 3'ü ayakta tedavi gören 7 kişi yaralandı. Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Şemikler Mahallesi'nde meydana geldi. Cinkaya Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta Hüseyin Kapucu (59) idaresindeki 20 ACU 547 plakalı otomobil ile Ender B. (47) hakimiyetindeki 20 ABH 046 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar kaldırımda bulunan Ömer Faruk Bakan (46), hamile olan Kumral Özkaya (34) ile bebek arabasında bulunan 10 aylık Amine Azra Bakan'a çarptı.





ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri durumu ağır olan bebeği ve hamile olan kadın ile yayayı hızlıca hastaneye kaldırdı. Otomobilde bulunan Zülal Öğünç (13) ve Yağız Gök (7) tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, araçlardaki Hilal Öğünç (36), Gül Gök (33) ve Onur Gök (33) ise ayakta tedavi edildi.





KISA SÜRE SONRA ACI HABER

Hastaneye kaldırılan Amine Azra bebekten ise kısa süre sonra acı haber geldi. Bebeğin doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenilirken, hastaneye kaldırılan çocukların ise taburcu edildiği belirtildi. Hamile Kumral Özkaya ve yaya Ömer Faruk Bakan'ın ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.



ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından sürücüler gözaltına alınırken, minibüs sürücüsü Ender B'nin 1.57 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Ender B. çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

SEBAHATTİN ALP