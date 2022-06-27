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Haberler Denizli Ah bebeğim!

Ah bebeğim!

Denizli'de çarpışan iki araç kaldırımdaki yayaları ezdi. Otomobilin altında kalan bebek arabasındaki 10 aylık Azra yaşamını yitirirken babası Ömer Faruk Bakan ile hamile olan Kumral Özkaya yaralandı. Otomobilin altındaki bebek arabasını görenler gözyaşlarını tutamadı.

27.6.2022

Ah bebeğim!

Denizli'de kavşakta çarpışması sonucu sürüklenen araçlar kaldırımda bekleyen bebek arabasına, hamile kadına ve yayaya çarptı. Kaza sonrası can pazarının yaşandığı olayda hastaneye kaldırılan 10 aylık bebek hayatını kaybetti, 3'ü ayakta tedavi gören 7 kişi yaralandı. Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Şemikler Mahallesi'nde meydana geldi. Cinkaya Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta Hüseyin Kapucu (59) idaresindeki 20 ACU 547 plakalı otomobil ile Ender B. (47) hakimiyetindeki 20 ABH 046 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar kaldırımda bulunan Ömer Faruk Bakan (46), hamile olan Kumral Özkaya (34) ile bebek arabasında bulunan 10 aylık Amine Azra Bakan'a çarptı.



ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri durumu ağır olan bebeği ve hamile olan kadın ile yayayı hızlıca hastaneye kaldırdı. Otomobilde bulunan Zülal Öğünç (13) ve Yağız Gök (7) tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, araçlardaki Hilal Öğünç (36), Gül Gök (33) ve Onur Gök (33) ise ayakta tedavi edildi.



KISA SÜRE SONRA ACI HABER
Hastaneye kaldırılan Amine Azra bebekten ise kısa süre sonra acı haber geldi. Bebeğin doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenilirken, hastaneye kaldırılan çocukların ise taburcu edildiği belirtildi. Hamile Kumral Özkaya ve yaya Ömer Faruk Bakan'ın ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.


ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Kazanın ardından sürücüler gözaltına alınırken, minibüs sürücüsü Ender B'nin 1.57 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Ender B. çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

SEBAHATTİN ALP

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