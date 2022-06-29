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Haberler Denizli Öndeki TIR'a ok gibi saplandı! Feci kazadan yaralı kurtuldular

Öndeki TIR'a ok gibi saplandı! Feci kazadan yaralı kurtuldular

DenizliMuğla karayolunda aynı yöne seyir halinde olan yavru balık yüklü TIR'a arkadan ok gibi saplanan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

İHA

29.06.2022, 09:44

Öndeki TIR’a ok gibi saplandı! Feci kazadan yaralı kurtuldular

Kaza, Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Muratlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli'den Muğla istikametine seyir halinde olan 48 ADU 029 plakalı otomobil, Denizli – Muğla karayolunun 45'inci kilometresine ulaştığında aynı yöne seyir halinde olan yavru balık yüklü TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'a ok gibi saplanarak hurdaya dönen otomobildeki sürücü ve yolcu konumundaki kişi yaralandı.



Kazaya karışan TIR sürücüsünün ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı Kale ilçesinde görevli itfaiye ekipleri, kısa sürede bölgeye ulaşarak sıkışan yaralıları, kullanılamaz hale gelen araç içerisinden kurtardı.

Yaralılar sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

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