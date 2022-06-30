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Haberler Denizli Denizli'de 5 metre yükseliğindeki merdivenden düşen işçi hayatını kaybetti

Denizli'de 5 metre yükseliğindeki merdivenden düşen işçi hayatını kaybetti

Pamukkale'ye bağlı Cankurtaran Mahallesi'nde inşaat süreci devam eden binada çalışan 59 yaşındaki inşaat işçisi Abdullah Komkeser, dengesini kaybederek merdivenlerden düştü ve hayatını kaybetti.

İHA

30.06.2022, 09:37 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022, 09:53

Denizli’de 5 metre yükseliğindeki merdivenden düşen işçi hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, çalıştığı inşatta 5 metre yüksekliğindeki merdivenden düşen işçi hayatını kaybetti. Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; inşaatı devam eden binada çalışan 59 yaşındaki işçi Abdullah Komkeser, 5 metre yüksekliğindeki merdivenden dengesini kaybederek yere düştü. Düşmesinin etkisiyle ağır yaralan Komkeser'e ilk müdahaleyi meslektaşları yaptı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık görevlileri kanlar içinde kalan Komkeser'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından talihsiz işçinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

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