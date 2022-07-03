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Haberler Denizli Denizli'de araç şarampole yuvarlandı! Korkunç kazada sürücü ve eşi can verdi

Denizli'de araç şarampole yuvarlandı! Korkunç kazada sürücü ve eşi can verdi

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada Mustafa Tekin yönetimindeki araç seyir halindeyken yoldan çıktı. Feci kazada Tekin ve yanında oturan eşi hayatlarını kaybetti.

DHA

03.07.2022, 11:58

Denizli’de araç şarampole yuvarlandı! Korkunç kazada sürücü ve eşi can verdi

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Bademli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Acıpayam ilçesinde mobilya mağazası bulunan Mustafa Tekin'in yönetimindeki 20 KZ 880 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken kontrolden çıktı, şarampole devrilerek takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Mustafa Tekin ile yanındaki eşi Güllü Tekin, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen Mustafa Tekin ile eşi Güllü Tekin hayatlarını kaybetti.

Tekin çiftinin cenazeleri otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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