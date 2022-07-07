Denizli’de otların arasında yakalanmışlardı! Suç ortakları da aranıyor

İlimizde yaşayan yabancı uyruklu şahıslar ile ilgili olarak denetimler titizlikle yürütülmekte olup bu doğrultuda 01 Ocak 2020 tarihinden bugüne kadar kamu düzenini bozmaktan 681 kişi, kimliksiz, resmi belge olmaksızın ve çeşitli suçlardan yakalanan bin 427 kişi olmak üzere toplam 2 bin 108 yabancı uyruklu şahsa sınır dışı edilmek üzere işlem yapılmıştır" denildi.