Denizli’de otların arasında yakalanmışlardı! Suç ortakları da aranıyor

Pamukkale ilçesine bağlı İstiklal Mahallesinde meydana gelen olayda, yaklaşık 10 kişi oldukları iddia edilen yabancı uyruklu grup ile Yasin B. (17) ve Muhammed Masum Ö. (15) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesinin ardından yaşanan arbedede Yasin B. göğsü ve koltuk altına, Muhammed Masum Ö. ise sırtı ve eline isabet eden darbelerle yaralandı. Mahalle sakinleri ve polis ekiplerinin müdahale ettiği olayda, şüpheliler karanlıktan da faydalanarak izlerini kaybettirmeye çalıştı.