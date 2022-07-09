Haberler Denizli 400 yıllık gelenek! Metrelerce zincir oluşturdular

400 yıllık gelenek! Metrelerce zincir oluşturdular

Denizli'nin Çameli ilçesinde bayram namazı sonrasında yüzlerce kişi bayramlaşmak için insan zinciri oluşturdu. Gelenek hakkında bilgi veren mahalle sakini Ali Demir, "Bayramlaşmada geleneksel olarak her sene Bayram Halkası oluşturulur. Yüzyıllardır bu güne kadar yapılır. Adet olarak gelen bir gelenek" dedi.