Denizli 15 Temmuz’da meydanlarda olacak: Unutmayacağız, unutturmayacağız

Denizli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6 yıldönümü çeşitli etkinliklerle bir kez daha anılacak. Karanlık gecenin yıldönümünde hazırlanan programda ilk olarak 15 Temmuz 2022 Cuma günü saat 10.00'da şehitlik ziyareti yapılacak. Akşam programı ise 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda saat 20.00'de başlayacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı tarafından Türk Tasavvuf Musikisi Konseri ve Sanat Müziği Konseri ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın seslendireceği kahramanlık türküleri sahnede olacak. Programda hain darbe girişimini anlatan sinevizyon gösterileri dev ekrandan yayınlanacak. Saat 22.30'da saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunacak. 15 Temmuz 2016'da olduğu gibi saatler 00:13'ü gösterdiğinde ise tüm camilerden salalar okunacak, demokrasi nöbeti sabah 04.47'ye kadar sürecek.





BÜYÜKŞEHİR'DEN 15 TEMMUZ FOTOĞRAF SERGİSİ

Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi darbe girişimi gecesi Denizli ve Türkiye'nin farklı illerinden çekilmiş fotoğraflardan oluşan sergiyi Denizlililer ile buluşturacak. Serginin açılışı 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda saat 11.00'de gerçekleştirilecek Burada ayrıca 15 Temmuz Anı Defteri imzaya açılacak, vatandaşlar duygu ve düşüncelerini aktarabilecek.





BAŞKAN ZOLAN'DAN DAVET

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 15 Temmuz 2016 gecesi vatan haini FETÖ'ye karşı hep birlikte tek ses, tek yürek olduklarını hatırlatarak, "O karanlık geceyi unutturmayacağız, unutturmayacağız" dedi. Milletin temel hak ve hürriyetine yapılan saldırının yıldönümünü anmak için tüm hemşehrilerini 15 Temmuz 2022 Cuma günü saat 20.00'de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na beklediğini ifade eden Başkan Zolan, "15 Temmuz'da bir kez daha 'Bu kutsal toprakları, bayrağımızı, dinimizi asla bırakmayacağız' diye haykıracağız" ifadelerini kullandı.