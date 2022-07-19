Haberler Denizli 14 saattir kayıplar: Kanalda insan zinciri oluşturuldu

14 saattir kayıplar: Kanalda insan zinciri oluşturuldu

Denizli'ye bağlı Çivril ilçesinde, dün saat 15.00'dan itibaren kendilerinden haber alınamayan 9 yaşındaki Rafet ve 11 yaşındaki Hakkı için arama çalışmaları başlatıldı. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı araştırımalar sonucunda çocukları en son gören kişiye ulaşıldı. En son kanala girmeye çalıştıkları öğrenilen çocuklar için arama kurtarma çalışmaları kanalda yoğunlaştı.