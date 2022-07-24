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Denizli'deki feci kaza kamerada! Metrelerce savruldu

Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen kazada anayolda seyir halindeki iken aniden dönmek isteyen otomobile aynı yönden gelen motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletteki sürücü metrelerce havaya fırladı. İşte kameralara yansıyan o anlar...

İHA

24.07.2022, 09:41

Denizli’deki feci kaza kamerada! Metrelerce savruldu

Kaza; Çal ilçesi İsmailler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; ilçeye doğru seyir halinde olan Halil S.(24) kontrolündeki 68 ACC 297 plakalı motosiklet, anayolda aniden dönmek isteyen Ramazan S. (25) idaresindeki 20 NL 176 plakalı otomobile yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletteki sürücü metrelerce havaya fırladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri motosiklet sürücüsünü yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere merkeze götürüldü.

Öte yandan kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aniden dönmek isteyen otomobile motosikletin çarpması ve sürücünün savrulması yer aldı.

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