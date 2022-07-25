Çarpmanın etkisiyle hurdaya döndü: Otoyol genç sürücüye mezar oldu!

Denizli'nin Çal ilçesinde kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarpması sonucu genç sürücünün hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Denizli'ye bağlı Çal ilçesinde meydana gelen olayda, süratle giden otomobil kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpma sonucu hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye yardımıyla çıkarıldı. Sağlık ekipleri genç sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
25.07.2022, 11:45
Kaza; Çal ilçesine bağlı İsmailler Mahallesinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre; gece saatlerinde Denizli Yolu üzerinde seyir halinde olan Berkay Coguplugil (21) idaresindeki 20 AGS 511 plakalı otomobil, sürücünün kontörlünden çıkması sonucu orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobili gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye güvenlik güçler, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerin giden sağlık görevlileri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi
Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından itfaiye yardımıyla cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarılan genç, morga kaldırıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Genç sürücünün hayatını kaybettiği kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerden süratle seyir eden otomobilin kayarak aydınlatma direğine çarpması yer aldı.