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Haberler Denizli Çarpmanın etkisiyle hurdaya döndü: Otoyol genç sürücüye mezar oldu!

Çarpmanın etkisiyle hurdaya döndü: Otoyol genç sürücüye mezar oldu!

Denizli'ye bağlı Çal ilçesinde meydana gelen olayda, süratle giden otomobil kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpma sonucu hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye yardımıyla çıkarıldı. Sağlık ekipleri genç sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

İHA

25.07.2022, 11:45

Denizli'nin Çal ilçesinde kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarpması sonucu genç sürücünün hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya döndü: Otoyol genç sürücüye mezar oldu

Kaza; Çal ilçesine bağlı İsmailler Mahallesinde meydana geldi.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya döndü: Otoyol genç sürücüye mezar oldu

Edinilen bilgilere göre; gece saatlerinde Denizli Yolu üzerinde seyir halinde olan Berkay Coguplugil (21) idaresindeki 20 AGS 511 plakalı otomobil, sürücünün kontörlünden çıkması sonucu orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya döndü: Otoyol genç sürücüye mezar oldu

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobili gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye güvenlik güçler, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya döndü: Otoyol genç sürücüye mezar oldu

Olay yerin giden sağlık görevlileri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi

Çarpmanın etkisiyle hurdaya döndü: Otoyol genç sürücüye mezar oldu

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından itfaiye yardımıyla cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarılan genç, morga kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya döndü: Otoyol genç sürücüye mezar oldu

KAZA ANI KAMERADA
Genç sürücünün hayatını kaybettiği kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerden süratle seyir eden otomobilin kayarak aydınlatma direğine çarpması yer aldı.

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