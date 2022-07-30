Haberler Denizli Dumanlar gökyüzünü kaplamıştı! Denizli'de Çevik Kuvvet'e ait lojistik merkezinde çıkan yangın kontrol altında

Dumanlar gökyüzünü kaplamıştı! Denizli'de Çevik Kuvvet'e ait lojistik merkezinde çıkan yangın kontrol altında

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait Merkezefendi ilçesindeki lojistik merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Valilik tarafından yapılan açıklamada "Yangının çıkışıyla ilgili tahkikat başlatılmış olup tamamen söndürülmesinin ardından çıkış nedeniyle ilgili kesin bilgi elde edilecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.