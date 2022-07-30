Okul müdürü tokat atınca bunalıma girmişti: Engelli memur intihara kalkıştı!

ÖNCE İNSAN CANI

Ellerinden geleni yaptıklarını belirten Özle Özer, "Daha önce yaşadığı talihsiz bir olay vardı. Bunu kendisine hazmedemedi. Engelli yüzde 49, bundan dolayı rahatsızlıkları vardı. Akşamdan dolayı kendisi bu tür paylaşımlarda bulunuyorlardı. Durumunu da görünce haliyle polis ekiplerine haber vermek durumunda kaldım ve çok üzüldüm. Pamukkale ilçe emniyet müdürümüzle birlikte sağ olsun destekleriyle kendisini ikna ettik. Önce insan canı, geri kalan teferruat" dedi.